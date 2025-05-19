Image: Denis Makarenko / Shutterstock IMAX¼Ò¤¬¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¡ª¤¢¤Î¥Î¡¼¥é¥ó¤¬¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Ï±Ç²è¤Î°ìÉô¤Î¥·¡¼¥ó¤òIMAX¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹­¤²¤Æ¾å±Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿ÍÊª¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±PART2¡Ù¡¢