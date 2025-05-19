ÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ/Chris Kleponis/CNP/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¡Ê£¸£²¡Ë¤Î»öÌ³½ê¤Ï£±£¸Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¿Ê¹ÔÀ­¤ÎÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤¬¤ó¤¬¹ü¤Ë¤Þ¤ÇÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ÏÇÓÇ¢¤Î¾É¾õ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¡¢£±£¶Æü¤ËÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£Á°Î©Á£¤¬¤ó¤Î°­À­ÅÙ¤ò¼¨¤¹¥°¥ê¥½¥ó¥¹¥³¥¢¤Ï£±£°ÃÊ³¬¤Ç¾å¤«¤é