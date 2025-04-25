長野県飯田市松尾清水の水神橋付近の堤防道路にある水門に２４日、近くの職業訓練施設「飯田技術専門校」に通う男子訓練生４人が乗った乗用車が衝突した単独事故。車は事故の衝撃で原形をとどめず、大破していた。飯田署が事故原因を調べている。地元住民によると、現場の道路は国道へ抜ける近道として、車も普段から通る場所だという。「ブレーキ音のような音の直後に『ダーン』という衝突音を聞いた」。現場近くに住む男性