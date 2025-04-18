18日、ガザ中部ブレイジの難民キャンプで、水の配給を受ける人々（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザで大規模攻撃を再開して18日で1カ月。イスラエルとイスラム組織ハマス停戦協議は進まず、攻撃が収まる道筋は見えない。イスラエルはガザへの支援物資搬入を1カ月半も止め、ガザの人道状況は大きく悪化。食料不足など市民の苦境が深まっている。ハマス幹部ハイヤ氏は17日放送のテレビ