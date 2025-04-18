【ワシントン＝池田慶太】米国のルビオ国務長官は１８日、ロシアのウクライナ侵略を巡る和平交渉に関し、「戦争を終わらせることができなければ、我々は前進する必要がある」と述べた。数日以内に進展がない場合は仲介努力を断念する考えを示し、停滞する交渉の打開に向け、ロシア、ウクライナ双方に譲歩を迫る姿勢を鮮明にした形だ。ルビオ氏は、訪問先のパリで記者団に「政府の最高レベルで８７日間、戦争を終わらせるために