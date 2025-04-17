元モーニング娘。でタレントの辻希美（37）＆俳優の杉浦太陽（43）の長女・希空（のあ・17）が、アパレルブランド「SPINNS」とサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」によるコラボレーションアイテムのモデルに抜てきされた。【写真多数掲載】希空モデルに平成の白ギャル&黒ギャル降臨＆美脚を披露希空が「SPINNS」のモデルを務めるのは、2月に公開された春のメインビジュアルに続いて2回目となる。今回のコラボ