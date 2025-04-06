お笑いタレント・東野幸治が６日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）にスタジオ生出演した。東野は３月末で最終回を迎えた同番組の裏番組だったフジテレビ系「ワイドナショー」でＭＣを務めていた。ＭＣを務める「爆笑問題」太田光は、東野の出演に「ワイドナショー始まりました」と笑わせると東野は「終わった！終わった…先週終わった！」と突っ込んだ。これに太田は「節操ないね」と突っ込んでい