《パリ1ヶ月行ってきます》2月22日、Xにこう綴ったのはタレントで現役東大院生の神谷明采（24）。この投稿から3週間後、“花の都”で衝撃的な体験に遭う――。東京大学1年次に「ミス東大2020」グランプリに選ばれ、以降は学業と並行してモデル活動や司会業などマルチな活躍を見せている神谷。3月3日に堀江貴文氏（52）がMCを務めるネット番組「HORIE ONE」で、今年9月からパリの名門ビジネススクールに留学することを明かしている