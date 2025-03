ロイターが関係筋からの情報として「中国の政府機関がRISC-Vの利用を推奨する政策ガイダンスを2025年3月中に発表予定」と報じました。中国ではチップの設計や製造に関する研究が活発に行われており、政策ガイダンスの策定によってRISC-Vを採用する製品が多数登場する可能性があります。Exclusive: China to publish policy to boost RISC-V chip use nationwide, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/technology/china-p