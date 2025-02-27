コウモリの資料写真［Ｐｉｘａｂａｙ］中央日報

血を吐いてから48時間後に…コウモリを食べて1カ月で53人が死亡

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • コンゴ民主共和国コウモリと関係があると推定される奇病が広がっている
  • WHOが15日に発表した週間報告書によると、53人が死亡したという
  • 死亡者の相当数は、症状発現後48時間以内に死亡したことが分かった
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