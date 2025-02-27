スポーツ紙「日刊スポーツ」で、先輩記者に暴行されたことを社員が会社側に訴え出ていたことが週刊文春の取材でわかった。【画像】ワイセツ動画トラブルも…日刊スポーツであいついで発覚する“悪質パワハラ”の記事を画像付きで読む©文藝春秋ネタを取ってくる記者は何をやっても許される」日刊スポーツ（以下、ニッカン）は、1946年に創刊された国内初のスポーツ紙。ニッカンは発行部数「スポーツ紙No.1」（広告資料よ