箱根駅伝で注目された水上村正月の箱根駅伝で連覇を達成した青山学院大学。ここ11年で実に8度の優勝を誇り、率いる原晋監督は箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟にユニフォームにスポンサー広告を認めるように働きかけて実現させるなど改革の旗手としても脚光を浴びている。そんな王者・青学大の市場価値は驚くほど高騰しているという。今年の箱根駅伝、青学大のフレッシュグリーンのユニフォームの右胸部分に掲出された「水