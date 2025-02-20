さいたま市のバーで経営者の男性を殺害したとして、暴力団組長の男らが逮捕された事件で、警察はきのう指名手配していた男2人を逮捕しました。【写真を見る】「ニュースを見て出頭した」「これ以上逃げてもしょうがない」さいたま市のバー経営者の男性を殺害か指名手配の男2人を逮捕この事件は、去年12月、さいたま市のJR大宮駅近くのバーで、このバーの経営者、常本正昭さん（55）が頭や胸などに暴行を加えられ、殺害されたもの