Image: Apple 期待通りAppleから発表されたiPhone 16e。日本での価格は9万9800円（税込）。明日金曜日、21日の午後10時から予約スタートで、発売は2月28日。10万円弱の端末を「バジェットモデル」と呼ぶのは少々抵抗がありますが、iPhoneラインナップの中ではバジェットモデル。とはいえ、昨今話題の最新機能Apple Intelligenceは使えるし、搭載されているチップは（一応）iPhone 16と同じ最