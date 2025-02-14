アメリカのトランプ大統領は13日、ロシアG8＝主要8か国の枠組みから排除したのは誤りだったと述べ、復帰させたい考えを示しました。ロシアは2014年にウクライナ領だったクリミアを一方的に併合したことを受け、当時のG8の枠組みから外されています。トランプ大統領は13日、「追い出したのは間違いだった」と述べ、この枠組みにロシアを復帰させたい考えを示しました。トランプ大統領「（ロシアに）戻ってきてほしい。（ロシアをG