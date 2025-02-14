ここまで明暗が分かれる兄弟も珍しい。今や政界のキーマンとなった国民民主党玉木雄一郎議員（55）の弟、秀樹氏の会社が破産に追い込まれたのだ。これまでも数々のトラブルを報じられてきた“不肖の弟”が、その言い分を語った。＊＊＊【写真を見る】「兄よりイケメン」玉木雄一郎氏の弟・秀樹氏目下「103万円の壁」見直しを巡り、与党と駆け引きを繰り広げている国民民主党。同党の“一枚看板”である玉木氏の動向にも