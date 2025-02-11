タレントの坂下千里子が１０日、フジテレビ「呼び出し先生タナカ」に出演。優勝を決める３人で企てた策略を裏切られ、呆然とした。この日は「優等生ママ料理検定」として、西山茉希、山口もえ、千秋、渡辺満里奈、森三中・大島美幸ら１０人のママタレントが料理の知識を競い合った。優勝を決める決勝に進んだのは、上位３人の小倉優子、山口もえと坂下。調理の映像を見て、何を作っているかを当てる早押しクイズに挑んだ。