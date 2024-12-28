フジテレビ「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）が28日に放送され、ゲスト出演者が突然口にした言葉に有吉弘行（50）ら共演者が驚いて騒然となる場面があった。この日はゲストにタレントの坂下千里子（48）と俳優の宮世琉弥（20）を迎え、有吉、生野陽子アナウンサー（40）の4人で東京・荻窪をおさんぽ。そのなかで、一行が「東京工芸大学杉並アニメーションミュージアム」を訪れた時だった。先頭に立っていた有吉が