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宮迫博之がキックボクシングに挑戦 50歳に判定負けも大きな反響呼ぶ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 宮迫博之が11日、キックボクシングのデビュー戦で黒星を喫した
  • 40歳以上限定のアマチュア大会で、50歳の若林元樹と67.5kg級で対戦
  • 判定負けとなったが、ネット上では大きな反響を呼んでいる
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