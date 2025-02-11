「BCNランキング」2025年1月27日〜2月2日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）2位arrows We2 F-52E（FCNT）3位nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）4位Pixel 8a(au)（Google）5位Pixel 8a(SoftBank)（Google）6位arrows We2 FCG02（FCNT）7位らくらくスマートフォン F-53E（FCNT）8位Redm