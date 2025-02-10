内閣府は、伊東良孝地方創生担当大臣が「尿路感染症」との診断を受け、きょうから入院したと発表しました。尿路感染症は尿道の開口部から細菌などが入り、尿道や膀胱などで炎症を引き起こす病気です。発表によると、伊東大臣はしばらく入院・加療が必要で、少なくとも今週中は閣議や国会審議を欠席する見込みだということです。