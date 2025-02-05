奈良県東部の山あいにある村が設置した「1億円の公衆トイレ」が物議を醸している。「税金をあんなに高額なトイレに使うなんて」5日、イット！の取材班が向かったのは、奈良県御杖村（みつえむら）。国道沿いには、真新しい建物が設置されていた。2024年2月に完成した村の公衆トイレだ。男女の個室トイレが1台ずつあり、オムツの交換台なども完備されている。目の前は駐車場になっていて、観光客などが利用しやすい立地だ。人口1347