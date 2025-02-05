去年12月、群馬県高崎市のホテルで10代の女性にお祓いと称して、わいせつな行為をしたとして46歳の男が逮捕されました。警察によりますと、不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、沼田市の介護福祉士・佐川貴信容疑者（46）です。佐川容疑者は去年12月、高崎市内のホテルで10代後半の女性にお祓いに必要な行為と称して、身体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。佐川容疑者は女性にSNSで、「自分は霊媒師であ