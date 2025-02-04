ドジャース大谷翔平選手の元通訳で銀行詐欺罪などに問われた水原一平被告の賭博の胴元とされるマシュー・ボウヤー被告が米メディア「ニューヨーク・ポスト」の取材に応じ、「水原が大谷のお金を盗んでいたのは明らかだった」などと語ったことが伝えられた。水原氏は銀行に電話をする際、大谷のふりをしていたとされる。一時期、２週間ごとにボウヤー氏に５０万ドル（約７５００万円）を送金。ボウヤー氏は「彼はとても礼儀正