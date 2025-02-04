トランプ氏の大統領就任式に姿を見せたイーロン・マスク氏＝２０日/Chip Somodevilla/Pool/Reutersワシントン（ＣＮＮ）実業家のイーロン・マスク氏はトランプ米政権下で特別政府職員として正式に勤務する。ホワイトハウスの当局者が明らかにした。これによりトランプ政権発足に尽力した富豪のマスク氏の地位は、ボランティアではない一方、常勤の連邦職員でもなくなる。司法省の要約によれば、特別政府職員は「政府のために年間１