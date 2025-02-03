“ジョーカー議員”の新たな野望あの“イロモノ”議員が、アッと驚く別もの議員に変わっていたーー。埼玉県戸田市で１月26日、市議会議員選挙が行われ“ジョーカー議員”こと河合悠祐氏（43）がトップ当選を果たした。しかもただのトップ当選ではなく、戸田市議選で史上最多の4419票も取ったのである。戸田市の過去の市議選におけるトップ当選は2000〜3000票台だったことを考えると、市民の河合氏への期待の大きさがわかる結果とな