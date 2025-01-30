新型コロナの無料検査事業で、知人から集めた唾液で検査数を水増しし、補助金約8億円をだまし取ったとして、医療関連会社の社員ら7人が逮捕されました。【映像】逮捕された島田容疑者「ICheck」の元社員・島田雅史容疑者（59）ら7人は2022年〜2023年にかけ、PCR検査などの数を12万件ほど水増しして東京都に補助金を申請し、約8億円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、島田容疑者らは知人などから集め