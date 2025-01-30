東京・王子の住宅地で「民泊」を巡るトラブルが起きている。【映像】深夜に大声、ポイ捨て…民泊の様子（動画あり）「民泊反対」の看板が立ち並び、住民は「マナーが悪い中国人の方がけっこう多い。この辺にタバコをポイ捨てしたり、ゴミも散らかしたり」「夜中に大声出されて怖い」「みんな（周囲を）グルグルする。（スーツケースを）ガラガラさせながら」「子どもがいる家もたくさんあ