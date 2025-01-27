チャンネル登録者数64万人を超える韓国人YouTuberのきばるんさんは1月25日、自身のYouTubeで動画を更新。韓国の現状を解説しました。（サムネイル画像出典：「きばるん 키바룬」） All About

「尹大統領を救いたい」韓国人YouTuberが韓国の現状を解説して反響

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 韓国YouTuberが25日、自身のYouTubeチャンネルを更新した
  • 尹錫悦大統領が死刑になるかもしれないと、拘置所の前からリポート
  • 視聴者からは「ありえない状況」「なんかもう狂ってる」などの声が上がった
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