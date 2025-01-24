金融庁＝東京・霞が関金融庁は24日、トヨタ自動車の直営販売会社で、保険代理店を兼ねるトヨタモビリティ東京（東京）に対し、保険業法に基づく業務改善命令を出した。保険金の不正請求を防ぐ仕組みが整っておらず、保険販売の体制にも不備が確認された。中古車販売大手のグッドスピード（名古屋市）に対しても、社内の管理体制に問題があったとして業務改善命令を出した。金融庁は旧ビッグモーター（BM）による保険金不正請求