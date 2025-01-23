アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は1月29日から、「いちごデザートフェア」を期間限定で実施する。びっくりドンキー 「いちごデザートフェア」【関連記事】ココス「ビーフハンバーグステーキ&ココスの濃厚ビーフシチュー」1月30日発売、2025年はダブルサイズやビーフシチューとドリア、サラダの「あったかお食事セット」も用意/「今月のグルメ〜2月〜」国産の完熟いちごを“贅沢”に使用した、びっく