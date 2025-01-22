トランプ米大統領＝２０日、米ホワイトハウスの大統領執務室/Carlos Barria/Reutersキーウ（ＣＮＮ）トランプ米大統領の就任演説で最も顕著だったのは、ウクライナについての言及がなかったことだ。しかしその数時間後、トランプ氏は特有の気楽でまとまりのない話し方で、ウクライナ戦争に対する自身の姿勢を明らかにした。そしてそれは、予想以上にロシアに対して厳しいものだった。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、ロ