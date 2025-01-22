米国野球殿堂は２１日（日本時間２２日）、２０２５年の殿堂入り選手を発表し、メジャー最多年間２６２安打の大リーグ記録を打ち立て、通算３０８９安打などの記録を残したイチロー氏（５１）＝本名・鈴木一朗＝が選出された。マリナーズは同日、背番号５１を永久欠番にすると発表。シアトルの本拠地で行われた会見前にアナウンスされた。過去にはランディ・ジョンソンも背負っていた背番号５１が、イチロー氏の背番号として球