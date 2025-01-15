コカ･コーラシステム1月27日は、缶コーヒー「ジョージア」とTVアニメ「名探偵コナン」とのコラボデザイン缶10製品･全9種を発売する。【関連記事】BOSS×ポケモンカードゲーム「ボスex 進化の微糖」缶コーヒー発売、ピカチュウ･イーブイなど描いたコラボ缶やホゲータボスジャンプレゼントも対象製品は、「ジョージア エメラルドマウンテンブレンド」「ジョージア ゴールデンドリップ微糖」「ジョージア プラチナムブラック」「ジョ