サッポロビールが手掛ける「ヱビスビール」が、著名な漫画家・荒木飛呂彦とのコラボレーションによる「ヱビスビール荒木飛呂彦描き下ろしデザイン缶」を、2025年2月12日（水）に全国で数量限定発売することを発表した。この度のコラボ商品は、40年以上にわたり漫画家として活動し、日本国内外の読者を魅了し続けている荒木飛呂彦氏との特別なコラボレーション。パッケージデザインには、ヱビスビールの美人画ポスターを荒木氏が現