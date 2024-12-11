三交インは、コラボ企画の第3弾として、創業約130年の老舗食品メーカー井村屋と共同で制作した「井村屋 コンセプトルーム」を「三交イン伊勢市駅前「別館」Grande」において、12月7日(土)よりオープンします。 三交イン「井村屋 コンセプトルーム」 三交インは、コラボ企画の第3弾として、創業約130年の老舗食品メーカー井村屋と共同で制作した「井村屋 コンセプトルーム」を「三交イン伊勢市駅前「別館」Grande」におい