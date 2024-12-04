お酒を飲むことで薄毛になりやすくなる説が出てきた。韓国・釜山大学の研究で、このほどアルコールを定期的に取る人は男性型脱毛症（AGA）になる可能性が1.4倍高いことが判明した。 【画像】「一緒に飲みに行きたい20代イケメン」１位は横浜流星、２位以下も“男前”がズラリ これまでの知見では、AGAは遺伝及びホルモンに関する要因によって引き起こされることが示唆されていたが、今回の研究によって生活習慣が影響