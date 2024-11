ソフトウェア開発プラットフォームのGitHubで2021年に導入された「GitHub Copilot」は、書きかけのコードを自動補完してくれる機能で、過去の調べではコーディングが最大で55%高速化されたことが示されています。では、コードの品質そのものはどうなのか、ちゃんといいコードになっているのか、GitHub公式ブログが調査結果を報告しています。Does GitHub Copilot improve code quality? Here’s what the data says - The GitHub