米疾病対策センター（ＣＤＣ）はリコールされたニンジンについて、捨てるか店舗に返品し、ニンジンが接触した場所は消毒するようアドバイスしている/Brook Joyner/CNN（ＣＮＮ）米疾病対策センター（ＣＤＣ）が、有機栽培されたニンジンに関連した大腸菌の食中毒について、少なくとも１８州で調査を実施している。大腸菌による食中毒で少なくとも１人が死亡した。ＣＤＣによれば、このニンジンに関連した食中毒は９月上旬から少な