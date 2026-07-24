中東情勢の悪化で、外国為替市場では円安が進み、円相場は1ドル＝164円に迫っています。中継です。およそ40年ぶりの円安水準を更新し続けていますが、歯止めがかかるメドはたっていません。円相場は昨夜、1ドル163円99銭をつけましたが、いまも163円70銭台で取引されています。市場関係者は「想定したよりかなり速いスピードだ、165円も視野に入ってきた」と話しています。片山さつき財務大臣「必要に応じて、いつでも適切に対応す