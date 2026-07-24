およそ40年ぶりの円安水準が続き、円相場は1ドル164円に迫っています。経済界からも懸念する声が出ています。止まらない円安に、この人はきょうも…片山さつき 財務大臣「必要に応じていつでも適切に対応するんですけれども、それは断固たる措置を果断にやると」為替介入をちらつかせ、市場をけん制しました。きのうは、1ドル＝163円90銭台をつけた円相場。現在も164円に迫るおよそ40年ぶりの円安水準で、解消しそうにありま