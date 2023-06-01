1ドル163円台の歴史的円安に、経済界トップたちが抱く複雑な思いFNNプライムオンライン

1ドル163円台の歴史的円安に、経済界トップたちが抱く複雑な思い

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 1ドル＝163円台という歴史円安を受け経団連フォーラムが開かれた
  • 伊藤忠・ホンダ・ANAなど各社トップは円安を「行き過ぎ」と懸念を示した
  • 適正水準への回帰や強い経済の構築が必要との意見が相次いで出た
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 胴体や頭を切断…公園などに死骸
  2. 2. CA→秘書→女優 42歳女性の半生
  3. 3. 高速道路でキャンピングカー横転
  4. 4. セブン従業員「裏切り」証拠写真
  5. 5. 「コンビニ馬鹿にすんなよ」トイレ利用客に強要未遂…経営者夫婦を逮捕
  6. 6. 騒音で4人に精神的苦痛? 男逮捕
  7. 7. 国道を運転中に耳に激痛 銃弾か
  8. 8. 睡眠時の冷房 何℃&何時間が正解
  9. 9. 梨5000個窃盗被害 波紋広がる
  10. 10. 崩落事故 遺体は3カ月不明の男性
  1. 11. 声優・木村昴 体重激増していた
  2. 12. 水谷豊 趣里に「通告」していた?
  3. 13. 過失傷害容疑 三笘薫を書類送検
  4. 14. 0歳園児 リンゴ詰まらせ意識不明
  5. 15. ラヴィットで「首ぐにゃり」物議
  6. 16. 「麺をすすれない若者」特集賛否
  7. 17. マイナ保険証 暫定措置が終了へ
  8. 18. 火も包丁も不要で1食84円！「市販のサラダが買えなくなる」神コスパの漬け浸し
  9. 19. 目黒蓮「凱旋作品」相手役の条件
  10. 20. 重大非行 橋木太希が1年騎乗停止
  1. 1. 胴体や頭を切断…公園などに死骸
  2. 2. 高速道路でキャンピングカー横転
  3. 3. セブン従業員「裏切り」証拠写真
  4. 4. 「コンビニ馬鹿にすんなよ」トイレ利用客に強要未遂…経営者夫婦を逮捕
  5. 5. 騒音で4人に精神的苦痛? 男逮捕
  6. 6. 国道を運転中に耳に激痛 銃弾か
  7. 7. 睡眠時の冷房 何℃&何時間が正解
  8. 8. 梨5000個窃盗被害 波紋広がる
  9. 9. 崩落事故 遺体は3カ月不明の男性
  10. 10. 過失傷害容疑 三笘薫を書類送検
  1. 11. 0歳園児 リンゴ詰まらせ意識不明
  2. 12. 「麺をすすれない若者」特集賛否
  3. 13. マイナ保険証 暫定措置が終了へ
  4. 14. 中学生にわいせつか コーチ逮捕
  5. 15. 【速報】熱中症で男女176人が救急搬送　東京消防庁管内　2022年以来、過去最多（午後3時まで）
  6. 16. 焼肉チェーン元代表 22億円脱税
  7. 17. 高市首相の「寝不足アピ」焦りか
  8. 18. 警察官の「発砲」全国で相次ぐ
  9. 19. 関東 600人超が熱中症疑いで搬送
  10. 20. JAL機が大きく揺れる CAが骨折
  1. 1. 若者の旅行離れ 要因にSNSか
  2. 2. 転職で苦悩「関西のお笑いノリ」
  3. 3. 自民党、トレカ議連設立の方針
  4. 4. 老後資金より収支が安心を決める
  5. 5. 資産家の79歳夫 最期に衝撃告白
  6. 6. 京都住民 産業廃棄物の山に激怒
  7. 7. 映画ちいかわ回数が「鬼滅並み」
  8. 8. 松浦勝人氏が車売却 税制に疑問
  9. 9. ライターの捨て方 ガス抜き方法
  10. 10. 汗の悩み、10代の約半数が誰にも相談せず。「“体質だから仕方がない”は変わりつつある」専門医が伝えたい受診という選択肢
  1. 11. セブン「トイレはサービス一環」
  2. 12. 天皇一家が2年連続で着用 大反響
  3. 13. 労働者側、最低賃金75円増額要求
  4. 14. 約1億超窃盗？ 風俗嬢に貢いだか
  5. 15. 中国との対話継続が重要だと茂木氏
  6. 16. 週刊誌の誹謗中傷に怒り収まらず
  7. 17. 公園で球技禁止「可哀想」議論に
  8. 18. ブタから人へ移植手術 試験開始
  9. 19. 「ファン付きウェア」普段着に?
  10. 20. 参院、英語表記を変更　「Senate」に
  1. 1. 生家を警察署に オーストリア
  2. 2. 電柱の上に本物の巨大クマ 米国
  3. 3. フランス熱波 若者含め死者急増
  4. 4. マスターシェフ審査員 妃に動揺
  5. 5. 中国 台湾海峡で実弾演習実施
  6. 6. 元アイドル妻と 10年ぶりに立つ
  7. 7. 仏で熱波 半月で死者5千人超増加
  8. 8. DMZ埋設地雷 豪雨で流出の恐れ
  9. 9. シャチがマンボウを爆発させる
  10. 10. 南シナ海 中国が比巡視船に放水
  1. 11. エプスタイン氏へ女紹介者死去か
  2. 12. 米の結合双生児 2021年に結婚
  3. 13. 外国人客の消費額 意外な結果に
  4. 14. ChatGPTが制御突破しハッキング
  5. 15. ネス湖で相次ぐ「物体目撃情報」
  6. 16. 密陽事件YouTuber 控訴審で反省
  7. 17. 股間付近に手を入れ…世界中に拡散された“あの動画”、ITZYリュジンが語った真相と友人からの「助言」
  8. 18. ロシア「便器大会」に尊厳論争
  9. 19. 南シナ海で比中が衝突 負傷者も
  10. 20. 中国造船業の三大指標が過去最高に
  1. 1. 日本郵便 平日休業の可能性も
  2. 2. 年金15万円 公営住宅へ引っ越し
  3. 3. 副業で月80万円を稼いだ会社員
  4. 4. 加給年金 年42万円の申請忘れ
  5. 5. 有事のドル買い 円安が再び加速
  6. 6. グーグルに1600億円の制裁金　EU、自社サービス優遇と
  7. 7. 退職金1000万 NISA分割か一括か
  8. 8. 円安進行 164円台が視野に入る
  9. 9. 老後資金不足 息子が絶叫した日
  10. 10. 自動車整備業界で生き残る厳しさ
  1. 11. セブン 関係者による転売を確認
  2. 12. 日本の5大総合商社 どう違う?
  3. 13. SpaldingｘYEYE WELLER「世界をもっとカラフルでハッピーに！」ドイツ発アーティストデュオ“YEYE WELLER”とのコラボレーションシリーズが2月13日発売
  4. 14. 「本能寺の変」当日に絶望的本音
  5. 15. 白米にもち麦で食欲が静まる
  6. 16. 年金12万円 子の健保扶養を確認
  7. 17. セブン 加盟店の転売横行に警告
  8. 18. 年金繰下げ 妻側を選ぶ理由とは
  9. 19. 「脱非モテ!」初デートの会話術
  10. 20. ツチヤカレン、新曲「ただ毎日」で“何気ない日々”の愛おしさを歌う
  1. 1. 漫然とサブスク続けたら 貧乏に
  2. 2. 【人生のホラー映画ベスト３】　『ブリング・ハー・バック』ダニー＆マイケル・フィリッポウ［ホラー通信］
  3. 3. razr fold 横開きで新境地へ
  4. 4. iOS 27ベータ Siri AIを試す
  5. 5. Googleアカウント 顔動画で復旧
  6. 6. Google DMCA請求 裁判所が却下
  7. 7. コスメ 売り場の争奪戦が激化。顧客を呼び込む「店舗の新しい生き残り策」とは
  8. 8. ソフトバンク、「Galaxy Z Fold8/Ultra」「Galaxy Z Flip8」「Galaxy Watch9/Watch Ultra2」発売へ
  9. 9. オアシスのライヴ・ドキュメンタリー映画がベネチア国際映画祭でワールドプレミア上映決定
  10. 10. 「Apple Fitness+」2カ月レビュー。まるでエンタメのようだから運動が習慣化する
  1. 11. Mini DisplayPortをDisplayPortに変換できるショートケーブル
  2. 12. Web会議も動画配信もカメラ写りを自然に整える！ Elgatoのコンパクトな新型LEDライト「Key Light Air MK.2」
  3. 13. 免許不要で乗れる特定小型4輪「ELEGRAN」の最上位モデル
  4. 14. 政府機関のITインフラがサイバー攻撃を受けてルーマニア全土の不動産の登記や取引が停止
  5. 15. 火の用心のポスターにあの兄貴ビリー・ヘリントンが！
  6. 16. NTTドコモがさらに7機種のスマートフォンを発売へ、当初の予定から上乗せ
  7. 17. Lightroom 実践力アップ講座 : 第38回　Lightroom CCでパノラマを使いこなせ
  8. 18. Androidの故障 iPhoneの倍と判明
  9. 19. フラッグシップストア「au SENDAI」が12月28日に仙台にオープン！KDDI直営店史上最大規模で店内にはカフェも初併設――事前説明会に潜入してきた【レポート】
  10. 20. 世界初、完全ワイヤレス骨伝導イヤホン。earsopen “PEACE”【音楽モデル/聴覚補助モデル】
  1. 1. 重大非行 橋木太希が1年騎乗停止
  2. 2. A's新人が股間に自打球 緊急手術
  3. 3. 悪夢だ 自打球直撃で「破裂」も
  4. 4. 冨安健洋 トリノ移籍が急浮上
  5. 5. 那須川天心 会見の進行に苦言
  6. 6. 聖光学院まさかの敗退 ナイン涙
  7. 7. 元関取・剣翔 引退後に50kg減量
  8. 8. 千葉玲海菜 ユヴェントスへ移籍
  9. 9. ギータ サヨナラ後に謎の一幕
  10. 10. 大の里 霧島戦で初黒星 綱の危機
  1. 11. アルゼンチン W杯再試合を要求
  2. 12. 森保続投決議 理事会で議論白熱
  3. 13. ヤクルト中村 自打球で眼窩骨折
  4. 14. 中澤佑二 ラクロスで娘を育てる
  5. 15. 元韓国代表GK 森保氏招聘を熱望
  6. 16. W杯決勝の再戦要求 6万人超署名
  7. 17. 尊富士 高安下し賜杯争いに残る
  8. 18. ベッツ 政治の争いに距離を置く
  9. 19. 「刺殺」「死球」はなぜ生まれた？野球用語の見直しを正岡子規と中馬庚の歴史から考える
  10. 20. チェルシー、ボーンマスMFスコットにオファー提示……門前払い喰らうも選手は移籍熱望
  1. 1. CA→秘書→女優 42歳女性の半生
  2. 2. 声優・木村昴 体重激増していた
  3. 3. 水谷豊 趣里に「通告」していた?
  4. 4. ラヴィットで「首ぐにゃり」物議
  5. 5. 目黒蓮「凱旋作品」相手役の条件
  6. 6. 「寄生獣」忽那汐里が主演務める
  7. 7. 映画「超かぐや姫！」ムビチケに誤植　謝罪　再生産困難…誤表記のまま販売へ
  8. 8. 24時間TVマラソン 別タレがNGか
  9. 9. 4000点以上医薬品窃盗か ベトナム国籍の女逮捕
  10. 10. USJ 誓約書必須の恐怖体験解禁
  1. 11. 有吉「無敵の人になっちゃダメ」
  2. 12. USJ 朝5時までホラーナイト開催
  3. 13. 三山凌輝 月額8000円FCで異変
  4. 14. 「フライング訃報」に注意喚起
  5. 15. 「デブカリ」の活動体験明かした
  6. 16. 密会? 三山凌輝の「火遊び」体質
  7. 17. 永谷園の「モコモコ」復活の裏側
  8. 18. 橋本環奈「即帰宅」で芸人ら衝撃
  9. 19. 38歳人気俳優「ワイルド化」騒然
  10. 20. 渡邊渚が進行番組欠席 SNSも停止
  1. 1. ティム・バートンの没入型展覧会が日本初上陸 200点超のスケッチや立体演出で作品世界に迷い込む
  2. 2. 妻の不倫は夫の不倫よりヤバい
  3. 3. おばさんっぽい 厚めの前髪はNG
  4. 4. 一足先に転勤先へ→妻子消える
  5. 5. 激しい濡れ場を…波乱万丈の女優
  6. 6. 認知症の母が憤ったビッグな相手
  7. 7. 目線に困る 女子大生の美貌反響
  8. 8. 「ただのオバサン」発言に苦言
  9. 9. 希良梨さん 検査結果を明かした
  10. 10. 毎日30回 運動嫌いでも−5キロ
  1. 11. 大人女性が避けたいパンツの丈
  2. 12. 無印良品 プロが選ぶ美容名品
  3. 13. 華の美大生デビュー！個性派を目指してイメチェンした結果
  4. 14. ユニクロ、アンディ・ウォーホルの特別なコレクションを新宿エリアのユニクロ4店舗で限定発売
  5. 15. ポール ＆ ジョー シスターから新作登場 - クジラ柄プリントのブラウスなど
  6. 16. 危機を救ってくれたのは、通りすがりの土佐弁の男／大江戸イノベーション1（3）
  7. 17. 妻を蝕む定年退職夫の「在宅」
  8. 18. 「無印」の神コスパお菓子を実食
  9. 19. ユニクロUTが「マリオカート ワールド」と初のコレクション発売　Tシャツなど用意
  10. 20. 直感で欲しい！パンプスは「黒かブラウン」を選べばうまくいく