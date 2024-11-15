ロッテは15日、2025年度のコーチングスタッフを発表した。今季までヘッドコーチ兼打撃コーチを務めていた福浦和也氏が一・二軍統括打撃コーディネーター、一軍投手コーチを務めた小野晋吾氏がプロスカウト、二軍チーフ投手コーチを務めた大谷智久氏が投手コーディネーターとなり、江村直也氏が一軍バッテリーコーチ、金澤岳氏が二軍バッテリーコーチに配置転換。大塚明氏は外野守備走塁コーチからチーフ打撃コーチ兼走塁コーチ