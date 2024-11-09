一時は“ホームレスギャル漫画家”などのセンセーショナルな肩書で、メディアに引っ張りだこだった浜田ブリトニーさん。現在2児を育てるシングルマザーである彼女が、11月1日、Kindle書籍を刊行した。タイトルは『スピリチュアル難民の私たちへ: 私たちはどうしてここまで騙されるのか？ 脱スピリチュアル』。開運に傾倒し続けた日々と気づきへの転換点について、浜田さん本人に聞いた。◆相談相手がいない状況で、占いにハマっ