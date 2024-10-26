公明党の石井啓一代表が、物価高対策として衆院選公約に盛り込んだ、低所得者世帯に向けた10万円の給付金支給案。これに、お笑いタレントのほんこんが噛み付いた。ほんこんは10月18日、公明党の給付金支給案について《なんで減税しないの？なにこの働いたら負けは？》と疑問を呈した一般ユーザーのポストを引用し、Xに投稿。《みんな選挙に行かな搾取される人生とんでもない事になる》との書き出しで、《頭がいい奴がやや