衆院選2024
『衆院選2024』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年11月6日
2024年11月3日
2024年10月31日
2024年10月30日
2024年10月29日
-
衆院選めぐり鎌倉市に苦情4千件超、松尾崇市長が謝罪 投票権の発送遅れ
松尾崇市長は29日の会見で「事務の見直しを図りたい」と謝罪した
カナロコ by 神奈川新聞
-
読テレ開票特番に「犬猿の仲」のコメンテーター出演「地獄絵図」と話題に
「犬猿の仲」の2人が並んで座り、さらに辻元清美氏に中継がつながる場面も
デイリースポーツ
-
NHK、小泉進次郎氏「辞表提出」ニュースの見出しを構文化？疑問が噴出
公式Xでニュースの見出しが「進次郎構文」に調整されているとの指摘が続出
Smart FLASH
-
田崎史郎氏、番組で次の首相候補明かす「高市さんではない別の人」
来春の首相交代の可能性に言及し、その場合における次の首相候補を予想
デイリースポーツ
2024年10月28日
-
ひろゆき氏、衆院選で議席を伸ばした立民に持論「愚民の票を集めるのは楽」
「優先させる政策」として野田佳彦氏は紙の保険証も使えるようにすると即答
よろず~ニュース
-
金子俊平前衆院議員が車内でウグイス嬢にセクハラか 関係者に衝撃
選挙活動中のセクハラ疑惑が浮上し、関係者に衝撃が走っているという
集英社オンライン
-
比例復活のゾンビ議員に怒りの声 大空幸星氏は選挙区3位でも国会に
3位の自民党の大空幸星氏は当選し、2位で無所属の須藤元気氏は落選
Smart FLASH
-
落選の維新・音喜多氏「無念でなりません」肩書も「素浪人」に変更
落選報告の様子を伝え、アカウント名の肩書を「素浪人」に変更
スポニチアネックス
2024年10月27日
-
石丸伸二氏 出演中のフジテレビ選挙番組に苦言「加工がちゃかし過ぎ」
「選挙特番、各局見ていたんですけど、ひどい！」とメディア批判を展開
スポニチアネックス
-
「自由すぎ」テレ東選挙特番が話題、生放送中にセット模様替えも
生放送中にセットの模様替えをし、出演者らが「強制移動」させられる場面も
スポニチアネックス
-
金子恵美氏 自民公認・非公認めぐり小泉進次郎氏に反論「違うんですよ」
非公認の基準を巡る質問に進次郎氏が答えると金子氏は食い違いを感じた様子
スポニチアネックス
-
政界の大激変に自民党内は混乱 「石破辞任説」も駆け巡る
自民党内では早くも「石破辞任説」が流れ始めたという
現代ビジネス
-
自民党の丸川珠代氏が落選確実 参議院からのくら替えは失敗
東京7区では自民党の丸川珠代元五輪相の落選が確実に
スポーツ報知