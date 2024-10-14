番号マウンティング携帯電話番号の頭の3桁に、「060」が導入されることとなった。これを受け、FNNプライムオンラインには「『090は昭和』『090は旧世代』携帯番号頭に060導入へ…若者と中年〜高齢者間に世代間ギャップも『070』開放以来11年ぶり」という記事が登場し、ネットを中心に話題となった。【写真】今や博物館級の希少性？今でも現役で活躍する中川氏のガラケーの懐かしい姿無論、テレビのニュース番組で放映され