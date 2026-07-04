人は加齢とともに、体がどんどん衰えていく。現在FIFAワールドカップ北中米大会が開催されているが、現地時間と日本時間が完全に逆転しているため、52歳の筆者は深夜2時開始の試合を最後まで見ようものなら、その日の午前中は完全に使い物にならなくなる。いや、正直に言おう。その日の午前中どころか、数日間はこの観戦による時差ボケと睡魔と闘うことになったのである。思い起こせば20代の頃は徹夜なんて当たり前だったし、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 橋本愛の所属事務所 声明を発表
- 2. 夫から「ブタ」女性の絶望の日々
- 3. 佐藤二朗の騒動に「一般論」語る
- 4. 『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレー曲を発表 SMAPや嵐の楽曲など
- 5. 2人乗りで転落 女性ひかれ死亡
- 6. 約7.5億円で改修 プールオープン
- 7. かつみさゆり 借金12億円完済へ
- 8. 堺雅人 日本でセリフ覚えられず
- 9. 山本太郎代表 道交法違反で検挙
- 10. 鼻と上唇が変形 女性が語る困難
- 1. 夫から「ブタ」女性の絶望の日々
- 2. 2人乗りで転落 女性ひかれ死亡
- 3. 約7.5億円で改修 プールオープン
- 4. 山本太郎代表 道交法違反で検挙
- 5. 鼻と上唇が変形 女性が語る困難
- 6. 「距離を取るべき母親」の特徴
- 7. 福田萌「日本に戻る」という決断
- 8. 学校火災 女性教員が不適切行為
- 9. 愛子さまを巡る海外の「疑問」
- 10. 4年前から会話0 仮面夫婦の実態
- 1. 宝島さん殺害の被告 太りすぎか
- 2. 麻生氏が愛子天皇を阻止したい訳
- 3. 13年前不倫 代償に「どうして」
- 4. パナの新ボディトリマー徹底検証
- 5. 副首都構想 法案審議入りに反発
- 6. 国がマイナンバーで現金給付へ
- 7. エアコンが引き起こす「肺炎」
- 8. 物価高 節約&エコな「50の習慣」
- 9. 手足口病 都内で2年ぶり警報基準
- 10. TDRで「ゲリラ販売」高額転売も
- 1. 7~9月 世界各地で異常気象の恐れ
- 2. 中国 地政学的に最悪と言える訳
- 3. アリババ AIコーダー禁止を通達
- 4. 日本人が死亡…韓飲酒運転の実態
- 5. ウ軍 露第2の都市を無人機攻撃
- 6. 米に転校→妊娠中の生徒多すぎる
- 7. 14歳少年がパリ運河で暴走 波紋
- 8. 韓国美人ゴルファーのヨガSHOT
- 9. アンコールワットから人消え悲嘆
- 10. テイラーが結婚 約1000人を招待
- 1. 破産の秀和G 9億円の債務超過
- 2. 年収半減でも…再雇用選ぶ現実
- 3. LINEで大規模アプデ 新機能解説
- 4. 早期退職したら…年金額で悲劇
- 5. 「旅人」中田英寿氏の現在地は
- 6. 池袋駅西口の再開発 全貌を追う
- 7. 苦戦の国内線 減便で調整へ
- 8. 「スタバ化」狙うも厚い壁に直面
- 9. 同じ年金額でも 残酷な格差出る
- 10. キオクシアが新メモリー出荷開始
- 1. 14歳上のバツ3男性と結婚した訳
- 2. 【明日から】Amazon プライムデーでPC周辺機器・ガジェットがセールに
- 3. ミュトス利用で異例の厳しい措置
- 4. Google Fitbit Air 装着レビュー
- 5. Amazon音楽聞き放題が4カ月無料
- 6. 告白し振られる男性の「NG行動」
- 7. 「AlterSend 無料で端末間転送」
- 8. LINE15周年 編集機能や新プラン
- 9. 【明日から】Amazon プライムデーで「AirPods Pro 3」や「AirPods 4」がセール価格に
- 10. 色空間について知っておくべきXYZ・RGB・ICC・xyY・TRCの概要まとめ
- 11. ノジマ、池袋東武店限定で「他店徹底対抗セール」 7月20日まで
- 12. ディズニーが削除した政治・経済・スポーツ等の情報サイト「FiveThirtyEight」の約4万件の過去記事を探せる「fivethirtyeightindex」
- 13. ロシアのキーウ攻撃、異例の犠牲者数になった理由 ジェット推進ドローンが一因か
- 14. 7月開始の「PayPay」自治体キャンペーンまとめ、10地域で還元や商品券
- 15. アメリカで家庭用バッテリー設置容量が過去最高を記録、電気料金高騰により州が助成策推進
- 16. KDDI 最大1422万件の情報漏洩か
- 17. PayPay、「他社カード利用券」を導入 7月1日から順次適用
- 18. 「ピンクの惑星」の大気に、“塩の雲”が存在していた
- 19. 【気になるトレンド用語】学歴詐称の危険もあったサイバー大学の現在と今後
- 20. HTCの「ブロックチェーンスマホ」という、壮大なる“実験”の中身
- 1. ルナール氏が代表監督を辞任へ
- 2. なぜ格下国に苦戦?メッシが証言
- 3. 見逃すな「鈴鹿8耐」無料生中継
- 4. 久保建英 リバプール移籍急浮上
- 5. ビーチバレー選手 撮影への本音
- 6. スペイン超名門 上田綺世を狙う?
- 7. W杯 エムバペが試合後に怒り露わ
- 8. 鈴木彩艶に伊名門が電撃参戦
- 9. MLBオールスター 全出場選手発表
- 10. サッカーはマイナーなんだと実感
- 1. 橋本愛の所属事務所 声明を発表
- 2. 佐藤二朗の騒動に「一般論」語る
- 3. 『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレー曲を発表 SMAPや嵐の楽曲など
- 4. 堺雅人 日本でセリフ覚えられず
- 5. かつみさゆり 借金12億円完済へ
- 6. 橋本愛 過剰非難でコメ欄閉鎖
- 7. 佐藤二朗の騒動でよみがえる悪夢
- 8. 佐藤騒動、事情知る社員突然退社
- 9. 三谷幸喜氏「男性俳優は圧ある」
- 10. 佐藤二朗 女優を泣かせた過去も
- 1. 不倫発覚の夫が奇声→音信不通に
- 2. 成城石井 和ゼリーがSNSで話題
- 3. 「一生モノ」名品バッグを紹介
- 4. ユニクロT 垢抜けアクセコーデ
- 5. 寝不足は太る…減量成功の鍵は
- 6. 食べて20kg減「黄金バランス」
- 7. Netflix7月 名作リブートが熱い
- 8. チロリアン コラボ限定缶が発売
- 9. アラフィフ向け しまむら夏服6選
- 10. PJ×マリークワント 新作登場