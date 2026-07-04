人は加齢とともに、体がどんどん衰えていく。現在FIFAワールドカップ北中米大会が開催されているが、現地時間と日本時間が完全に逆転しているため、52歳の筆者は深夜2時開始の試合を最後まで見ようものなら、その日の午前中は完全に使い物にならなくなる。いや、正直に言おう。その日の午前中どころか、数日間はこの観戦による時差ボケと睡魔と闘うことになったのである。思い起こせば20代の頃は徹夜なんて当たり前だったし、