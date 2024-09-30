9月29日、さいたまスーパーアリーナで行なわれた「RIZIN.48」の4試合目、萩原京平（28）は高木凌（25）に1ラウンド2分39秒、リアネイキッドチョークを決められ一本負けした。〈証拠画像〉萩原の弁護士が示談後に妻に送ったLINEと示談書同日、「集英社オンライン」では過去に萩原が元妻のＡ子さんに対しＤＶを行ない逮捕されていたことを報じた。さらに、所属ジムのスタッフがＡ子さんに“示談”を強引に迫