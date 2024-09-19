金曜夜8時からは、「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」【開かずの金庫4連発＆家電修理人＆野人特別編】を放送。「テレ東プラス」では、9月13日(金)に放送された番組の中から、「驚きの遠距離通学 なぜそんな遠くから通っているんですか？」の内容をプレイバックします。【動画】＜遠距離通学＞15歳が週6日新幹線通学！ 親の反対を押し切り往復6時間…どうしても叶えたい夢とは？リポーターのおばたのお兄さんがやっ